Nick Cave. Mauvaise graine. Mauvaise graine

Une véritable plongée au coeur de l'oeuvre de ! 'Australien le plus fascinant de sa génération : de ses racines blues et de ses pensées religieuses et philosophiques au blues-rock brut de Grinderman, de ses débuts (The Birthday Party) aux récents Ghosteen, Skeleton Tree ou Push The Sky Away, Who's Nick Cave ? se veut une oeuvre biographique et complète sur la carrière prolifique d'un touche-à-tout étonnant et déroutant. Le livre proposera un parcours dans la vie de Nick Cave en suivant la parution de chacun de ses albums (des premiers aux derniers) où nous aurons l'occasion d'évoquer des éléments de sa biographie mais aussi, et surtout, parler de sa musique, le tout accompagné d'extraits d'interviews de musiciens et producteurs proches de l'artiste (Mick Harvey, Warren Ellis, ...). Entre ces disques seront parsemées diverses "parenthèses" consacrées à des thèmes précis (Nick Cave et le cinéma, sa relation avec PJ Harvey, ses liens avec Kylie Minogue, son enfance et son éducation, son séjour à Berlin ou à Sao Paulo, ...). Le but est simple : décrypter et rendre l'univers de Cave accessible au plus grand nombre ... et faire découvrir des pans ignorés de l'artiste aux fans les plus assidus !