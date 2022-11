The red rat in Hollywood - Tome 10

L'époque bascule. L'heure est à l'introspective et à la projection et on s'interroge sur le devenir de l'humanité. C'est dans ce contexte révolutionnaire que paraît La Planète des singes, reprenant toutes les réflexions de son époque, le rejet de l'autre et la peur du nucléaire et d'une fin prématurée de l'humanité. C'est aussi le film qui placera l'espèce dominante au plus bas de l'échelle évolutionniste. Ce sont enfin les années de consécration pour Dalton Trumbo, libéré par l'époque, qui mettent un terme aux exactions de la chasse aux sorcières. L'auteur clôt son histoire sur de nouvelles révélations sur les chefs-d'oeuvre du cinéma américain et sait mettre en avant la bascule générationnelle qui mettra fin à l'enfermement sur elle-même de l'Amérique.