Birdmen - Tome 14

Dans ce volume, c'est vers l'Amérique du Sud que se dirigent nos héros dans le but de trouver le cinquième Birdmen originel. Cette fois, Takayama semble moins sûr de lui et les pistes sur l'identité du séraphin recherché sont plus vagues. Du côté des Etats-Unis, les Birdmen se rassemblent et passent à l'action, sous les ordres de leur reine, Robin. Mais quel est leur objectif ? Tout s'accélère tandis que les manigances du groupe Exodus et des Eve sont sur le point d'être révélées... L'autrice accélère le rythme de l'histoire tandis que plusieurs groupes de personnages passent à l'action, et que des révélations sont sur le point de voir le jour...