Qui veut la peau des vaches ?

Un fervent plaidoyer pour la vache, l'une des meilleures amies de l'homme... et de la biodiversité ! Les vaches ont du souci à se faire. Elles réchaufferaient la planète avec le méthane qu'elles éructent. Pour certains, il faut cesser de manger leurs produits, qui seraient mauvais pour notre santé. Pour d'autres, il est inacceptable que nous les exploitions et décidions de mettre fin à leur existence pour les manger ou parce que, ne produisant plus assez de lait, elles ne sont plus rentables. Bref, un monde idéal serait un monde sans vaches. Et pourtant...