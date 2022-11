Sauvons le système de santé : revenons au soin !

Les crises et les réformes du secteur qui se sont succédées depuis plusieurs années ont eu des conséquences majeures sur l'organisation des soins, sur les conditions de travail des personnels soignants et ainsi sur la qualité de l'accompagnement et des soins proposés aux patients. La pandémie n'a été qu'une loupe révélatrice de ce que les soignants dénonçaient avec force depuis une vingtaine d'années... Malgré les progrès indéniables de la science, de la technologie, notre système de santé est malade. Patients et aidants se sentent encore dans de trop nombreux cas non associés aux prises de décision, désorientés, voire abandonnés dans les méandres des parcours de soin proposés. Il y a des écarts de plus en plus importants dans le temps entre le prescrit et le réel du suivi du traitement. Les soignants démissionnent en masse ces derniers mois, épuisés, désabusés... D'autres symptômes sont manifestes : inégal accès aux soin, disparités régionales de l'offre de soin, hyperspécialisation des professionnels, accès du patient à une masse d'informations non maîtrisées, développement du rôle des aidants avec risque accru d'épuisement par augmentation des maladies chroniques et vieillissement de la population, etc. Les transformations se multiplient et aucun acteur ne peut penser seul leurs conséquences. UP for Humanness a mené une étude avec une centaine d'acteurs engagés et offre aujourd'hui 17 propositions pour sauver notre système de santé et en faire à nouveau une des fiertés de la France. Cela passe par un retour au soin, boussole de la vocation des soignants et de la dimension humaine indispensable à l'accompagnement et au respect de la dignité des personnes malades.