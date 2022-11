Wild West Intégrale : Calamity Jane ; Wild Bill. Edition collector

Vous pensiez connaître Calamity Jane et Wild Bill Hickok, les mythiques légendes de l'Ouest ? Thierry Gloris et Jacques Lamontagne vous ont prouvé le contraire dans le premier diptyque de Wild West, par lequel vous avez suivi leurs destins croisés. Vous pensiez connaître par coeur ce magnifique western aussi réaliste qu'esthétique ? Redécouvrez-le dans une somptueuse édition en récit complet ! Cette édition noir et blanc, proposée dans un grand format, permet au dessin de Jacques Lamontagne d'exploser à chaque page, tout en donnant un nouvel écrin au splendide récit de Thierry Gloris ! L'occasion de savourer une nouvelle fois, mais d'une manière subtilement différente, l'incroyable dessin de Jacques Lamontagne, qui vous fera voyager comme personne aux temps héroïques, violents et plein d'émotions de la conquête de l'Ouest, subtilement narrés par Thierry Gloris.