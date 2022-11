Deshima N° 16, 2022 : L'imaginaire du Nord dans les arts. Nordic Noir

Ce numéro de Deshima met à l'honneur a construction de l'imaginaire du Nord dans les arts ainsi qu'une exploration des multiples déclinaisons du noir nordique. Dans ce nouveau numéro, Deshima propose un double voyage thématique à la découverte de l'imaginaire de l'Europe du Nord. Un premier dossier porte sur la construction de l'imaginaire du Nord dans les arts (musique, danse, poésie, jeux vidéo), montrant comment plusieurs artistes ont tenté d'explorer et de construire un imaginaire à la fois personnel et collectif lié à la fascination pour le Nord. Le deuxième dossier propose une exploration des multiples déclinaisons du Nordic Noir, phénomène culturel de masse, avec l'exemples de plusieurs séries et textes littéraires à succès ou à découvrir de toute urgence. Dans la section des Savants mélanges propose deux contributions invitent à l'exploration de l'oeuvre de l'auteur norvégien Jan Erik Vold et de l'écrivaine danoise Tove Ditlevsen. La traduction de la nouvelle Way Baroe de l'auteure néerlandaise Beb Vuyk, complète le numéro. Ce récit inédit permettra au lecteur francophone de se familiariser avec l'oeuvre de cette écrivaine, dont les histoires se déroulent essentiellement aux Indes Néerlandaises (l'actuelle Indonésie).