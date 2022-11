La cuisinière de Galilée

Une nouvelle biographie de Galilée qui vise à rendre sa figure accessible à tous. La clé d'accès au monde de Galilée est sa création d'une langue innovante qui vise la démocratisation de la science, une science nouvelle capable de rendre l'humanité libre et maîtresse de son destin. Normal021falsefalsefalseFRJAX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin : 0cm ; mso-para-margin-bottom : . 0001pt ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 12. 0pt ; font-family : "Calibri", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-fareast-language : EN-US ; } "? Galilée écrivain ? " sera au programme du concours d'Agrégation d'Italien en ? 2023 et ? 2024 ? : d'où le projet d'une nouvelle biographie qui a le but de rendre la figure et les oeuvres du scientifique de Pise accessibles pour des lecteurs qui ont une formation humaniste. La clé d'accès au monde de Galilée est sa création d'une langue innovante, son choix pour la langue vernaculaire et pour un style littéraire nourri par l'imaginaire de la vie quotidienne, qui vise la démocratisation de la science. Le parcours biographique s'articule à travers dix chapitres concis qui abordent la formation de Galilée, l'enseignement à Padoue et les travaux à l'Arsenal de Venise, les découvertes astronomiques, les polémiques en faveur du système copernicien, le Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, une oeuvre presque théâtrale qui fonde la science moderne grâce au jeu de l'ironie littéraire. Le livre aborde aussi le rapport de Galilée avec l'Inquisition, son procès, les questions épistémologiques soulevées par la méthode expérimentale, mais cette reconstruction trouve son centre dans le véritable programme culturel galiléen pour sortir la science de la superstition, pour fonder une science nouvelle capable de rendre l'humanité libre et maîtresse de son destin.