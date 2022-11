Bijoux, de l'orfèvre au peintre

De la haute Antiquité au début du XXème siècle, le bijou représenté en peinture témoigne des savoir-faire conjugués de l'orfèvre et du peintre, l'un l'utilisant comme symbole, l'autre comme témoignage de mode. Extraire le bijou du tableau, c'est évoquer le reflet d'une époque, le voyage des gemmes, l'engouement de la mode et du luxe ainsi qu'un langage plus secret de l'ordre du symbole et de l'allégorie. Le livre se décompose en huit chapitres chronologiques : - le langage des principales pierres précieuses - quelques exemples dans l'Antiquité : brève histoire de Saint Eloi, le patron des orfèvres et sa représentation dans la peinture - Le Gothique - Renaissance et Baroque - Le Siècle des lumières - le Romantisme, l'Art Nouveau et le Second Empire - le début du XXème siècle Rédigé avec une grande rigueur scientifique mais à l'attention d'un large public avant tout, cet ouvrage est le fruit d'une double expérience d'historienne de l'art et d'historienne du bijou. Jamais traité auparavant, ce sujet présente l'originalité de la présentation en transversalité toutes époques confondues de bijoux portés par tout type de personnes. Bijoux royaux, régalias et bijoux religieux ne font pas partie du propos. 2. 11. 0. 0