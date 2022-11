Broderie botanique textile

Entre inspiration et art textile, il n'y a qu'un pas qu'Isabelle Riener propose aux lecteurs d'explorer sans aucune retenue. Créer son propre univers, faire courir pinceaux et fils sur la toile, magnifier des motifs qu'offre la nature, renforcez la confiance en soi, mélanger points de broderie et fils contrastants, étudier des compositions originales et personnelles, voici le magnifique programme proposé dans ce livre. Outre les points de broderie classiques et les techniques picturales, l'enjeu est ici de créer des végétaux textiles réalistes ou imaginaires, tous les conseils techniques donnés ne sont là que pour faciliter le passage du rêve à la réalité.