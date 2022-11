L'intrepide Chantal Goya

Chantal Goya a accompagné l'enfance de plusieurs générations d'enfant et continue aujourd'hui encore d'enchanter les tous petits. Pour la première fois, une Bande dessinée raconte le parcours singulier de cette icône de légende, à travers son parcours atypique et ses rencontres surprenantes et déterminantes. De sa naissance en Indochine et ses premières années dans ce pays en pleine guerre d'indépendance, de son retour en métropole et son enfance à Paris, la bande dessinée nous révèle aussi sa rencontre avec les Beatles, sa grande histoire d'amour avec Jean-Jacques Debout et sa formidable carrière de comédienne puis de chanteuse pour enfants avec de grands spectacles magiques et intemporels. Avec les anecdotes inédites de l'auteur Fabien Lecoeuvre et les dessins formidables de réalisme de Pascal Vitte, L'Intrépide Chantal Goya est une Bande dessinée qui révèle le destin trépidant et hors du commun de l'inoubliable interprète de Bécassine, Tintin, Guignol, Pandi Panda et de tous les héros des enfants.