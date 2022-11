50 mots pour comprendre la resistance alsacienne. 1939-1945. 1939-1945

La résistance alsacienne telle qu'elle s'est développée entre 1939 et 1945 prend une place à part dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. L'Alsace était annexée de fait et non pas occupée comme le reste du territoire métropolitain. De cette situation inédite ont découlé des destins particuliers. En Alsace mais aussi hors de la province, des hommes et des femmes ont agi de différentes manières pour combattre et s'opposer au IIIe Reich. Filières d'évasions, collecte de renseignements civils et militaires, réfractaires à l'incorporation de force, manifestations, engagement dans des maquis ou dans la future armée de libération en Afrique du Nord ou au Levant, évasions de l'armée allemande, répression nazie féroce, procès, évocation des Justes, odonymie ou l'histoire par les noms de rues, le sport, le concours national de la Résistance pour les élèves ... Les auteurs ont choisi "50 mots" pour expliquer le plus simplement possible cette période et les destins qui ont affecté et bouleversé toutes les familles alsaciennes.