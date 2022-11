Correspondance générale de La Beaumelle (1726-1773). Tome 17, Septembre 1769-1er août 1772

La Beaumelle a fini par se décider à gagner Paris pour profiter de l'entregent de Chon Du Barry. Il espère y publier enfin sa traduction de Tacite, sa Vie de Maupertuis, une édition commentée de La Henriade, et obtenir une charge lucrative. Il est bientôt chargé officieusement de constituer la bibliothèque de la comtesse Du Barry. Il est en relation avec le duc de Richelieu, le duc de La Vrillière, les ministres et la maîtresse du roi. La Lettre de M. de La Beaumelle à Messieurs Philibert et Chirol qu'il publie dans l'Année littéraire est le signe qu'il songe à entrer à l'Académie française, couronnement qui inquiète Voltaire. Son état de santé qui va en empirant, et sa dépendance envers Anne de Faverolles, qui le loge et s'est prise de passion pour lui, sans compter les restrictions budgétaires, lui permettront d'obtenir seulement le titre d'homme de lettres attaché à la Bibliothèque du roi. Il quitte Paris pour Mazères où sa femme veut revenir pour accoucher de leur second enfant.