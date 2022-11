Emergences d'une littérature militaire en français (XIIe-XVe siècle)

Combats et batailles sont au Moyen Age des lieux obligés dans les chansons de geste, les romans et chroniques, car ils contribuent à une glorification des héros et de leurs exploits. Mais la littérature qui décrit une science de la guerre n'est véritablement écrite en français qu'à la fin du Moyen Age, dans des traités ou d'autres formes et témoigne de la lente structuration d'une culture militaire du monde laïque. Ce livre, par des contributions de philologues, d'historiens et de littéraires, montre comment s'élaborent écrits et savoirs sur la guerre à la fois au contact des sources antiques transmises, lues et traduites par des clercs et de l'expérience d'hommes de guerre devenus écrivains, dans des écrits où se mêlent traditions, autorités et pratiques et par quels jalons naît une littérature militaire en français.