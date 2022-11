Contes et légendes de Noël

Racontés le soir pour préparer les fêtes de la nativité, les contes de Noël sont souvent liés à l'histoire sainte : ils parlent des rois Mages, des bergers, de la naissance de Jésus, et sont porteurs d'espérance et de joie. La plupart des contes de Noël ont été créés au Moyen Age, et il y est souvent question d'animaux, dotés d'intelligence et de paroles, d'anges, de fées et de lutins. Ces contes de Noël rapportés par Nicoile Lazzarini et magnifiquement illustrés par Guy Untereiner nous racontent des histoires venues de régions où la tradition de Noël est forte : Alsace, Lorraine, Povence, Savoie et Grand-Ouest.