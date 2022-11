Icônes à peindre. Avec 1 pinceau

12 icônes inspirées de scènes bibliques à peindre selon ses envies : Anne et Joachim devant la Porte dorée, L'Annonciation, Saint Joseph, La Visitation, La Vierge à l'Enfant, Saint Joseph et l'Enfant Jésus, La Sainte Famille, Saint Jean Baptiste et Jésus enfants, Le baptême du Christ, Le Bon Pasteur, La Vierge en majesté, La Sainte Trinité. Une fois colorisées, les icônes pourront décorer un coin prière, ou être envoyées en carte postale. Un pinceau inclus et, pour chaque carte détachable, une palette de 6 couleurs dont une couleur or.