Lundimatinpapier #5. Reprendre lÂ´offensive

Depuis 8 ans, le journal lundimatin paraît chaque semaine en ligne. Au carrefour des luttes, de la littérature, de la subversion et des sciences humaines, le journal agrège un lectorat massif et des contributeurs de tous horizons. Après 3 années de hiatus, sa version papier revient en librairie. Depuis son dernier numéro, nous avons vu l'écrasement des Gilets Jaunes, la démence pandémique, le retour en force de l'hypothèse fasciste et la redite désespérée de l'impasse électoraliste. 262 pages illustrées, 18 articles pour décrypter le présent, récapituler nos défaites, dégoupiller les imaginaires et reprendre l'offensive.