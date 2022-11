Protégeons le panda géant. Les explorateurs

Animal sympathique au pelage noir et blanc, le Panda géant est le plus rare de tous les ours. Il vit essentiellement dans les forêts de bambou des hautes montagnes de l'ouest de la Chine, où il se nourrit presque exclusivement de bambou. Or, à cause de la réduction de son habitat, le panda trouve plus difficilement le bambou dont il raffole. Il est aujourd'hui menacé. En raison des activités humaines, seuls 1800 pandas vivent encore en liberté.