L'ombre de la nuit

L'Ordre du Baphomet, secte dangereuse et obscure, auparavant dirigée par le charismatique Antoine Lavey, a tout juste pu renaître de ses cendres, avec l'objectif d'éliminer la jeune Eva ainsi que son père Eric Gautier, écrivain populaire à la réputation mystérieuse. Ces deux derniers, réunis depuis peu, n'auront pas le temps de profiter des retrouvailles, car l'Ordre est plus que jamais décidé à anéantir toutes traces de la famille Gautier. Quelle est cette personne qui tire les ficelles dans l'ombre ? Un ennemi redoutable croisera le chemin d'Eric suite à une affaire non résolue. Peut-être que les blessures du passé ne se referment pas aussi facilement qu'il l'espérait...