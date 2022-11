T.H.O.R. Les maîtres de l'ombre

Lorsque les membres de THOR assistent impuissants à la mort de leur professeur, les six adolescents décident d'enquêter et découvrent qu'une Organisation criminelle a trouvé refuge dans leur petite ville. Poussés par l'envie de percer à jour leur objectif et de les empêcher d'agir, THOR va prendre de gros risques, allant jusqu'à se mettre en péril, pour faire obstacle aux hommes de l'Ombre. Les adolescents vont alors se retrouver en bien mauvaise posture entre la Police, les Agents du S. C. I et l'Organisation qui n'apprécie guère leur intervention. Réussiront-ils leur mission ?