Le pianiste de l'âme

Hector est un homme ambitieux, il est à la tête d'une société d'import-export, et les challenges font partie de sa vie, mais depuis quelques années déjà, il ne sait plus pour quoi ni pour qui vibrer. La synchronicité de la vie lui offre un cadeau inestimable. Tout arrive au moment le plus juste... Et ce moment sera pour lui la clé d'une véritable transformation intérieure. Dans son premier roman initiatique, Isabelle Vieira sème des graines qui germeront au rythme de chacun... Et si chacun était un jardin au terreau fertile ? Et si chacun pouvait goûter aux fruits les plus juteux de sa vie ?