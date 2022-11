The Crow : Resurrection T01. Le remake du comic book culte de James OÂ´Barr

Voici le REMAKE de l'oeuvre originale de James O'Barr, produit par Todd McFarlane (Spawn). L'histoire d'Eric Draven réinventée, réécrite, plus en phase avec le ton du film d'Alex Proyas avec Brandon Lee, qui avait fait connaître The Crow bien au-delà du milieu des comics indés en 1994. Plus orienté vers les intrigues criminelles et l'action, cette version replonge dans le cauchemar original pour faire revivre le ténébreux vengeur qui a marqué les années 90 et donné naissance à la collection The CROW publiée par Vestron.