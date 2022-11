G.I. JOE, A Real American Hero! 40ème Anniversaire

Vestron fête les 40 ans de la franchise Hasbro G. I. Joe, A Real American Hero ! en publiant cet album événement compilant plusieurs épisodes de l'époque Marvel, tous écrits par Larry Hama, à commencer par le mythique #1 qui a lancé la machine en 1982 ! Cet album comprend aussi l'épisode dessiné par Todd McFarlane, un remake du fameux épisode 'Silent Issue' (première apparition de Snake Eyes et Storm Shadow) réalisé spécialement pour l'occasion et dessiné par plusieurs artistes ayant marqué l'histoire des comics G. I. Joe A. R. A. H. , la première mission de Joe Colton (le G. I. Joe original ! ), un combat aérien Skystriker vs. Rattler, la rencontre entre G. I. Joe et son alter-ego soviétique : October Guard, l'histoire des jouets G. I. Joe en b. d. , des fiches persos, des pin-ups et des éditos pour vous guider dans la découverte de ces comics inédits en France.