Gaston Lagaffe, ses 31 secrets pour résister à la pression

Le livre indispensable pour résister au stress Et si Gaston Lagaffe vous livrait ses secrets pour réussir à résister à la pression ? Employé de bureau au Journal de Spirou, paresseux et gaffeur, rien ne semble atteindre Gaston Lagaffe. Pourtant, la pression est constante à la rédaction ! Inspirez-vous de ce personnage attachant pour vous débarrasser du stress qui vous ronge au quotidien ! Après les 25 conseils Harry Potter pour surmonter vos blessures d'enfance, suivez ceux de Gaston Lagaffe pour résister à la pression et vous épanouir dans vos études ou votre vie professionnelle ! Jean-François Marmion est l'auteur de plusieurs livres sur la psychologie.