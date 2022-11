Les Sept Épreuves de Rostam (Pop-up). Un conte du Livre des Rois

UN LIVRE ANIME COMME VOUS N'EN AVEZ JAMAIS VU ! Après le succès du pop-up primé Zahhak, La Légende du Roi Serpent, les auteurs Hamid Rahmanian et Simon Arizpe présentent leur nouveau Pop-up, Les Sept Epreuves de Rostam. Pour la seconde fois, un conte du Livre des Rois - le récit légendaire de l'ancien royaume de Perse par le grand poète Ferdowsi, au XIe siècle - prend vie dans cet étonnant livre animé, ingénieusement conçu et superbement réalisé. 16 pages époustouflantes, 12 mécaniques complexes, qui raviront enfants et adultes à chaque instant ! Ce nouveau pop-up commercialisé dans un coffret rigide est disponible en édition bilingue Française et Perse.