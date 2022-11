Légendes - LIVRE III

Yann Kardec, dernier membre de l'Ordre des Sentinelles, dont l'origine remonte aux Templiers, poursuit sa quête périlleuse : retrouver la Clé des Mondes, restaurer les Frontières qui nous séparent et sauver l'humanité... Diane Da'Naãn, la plus ancienne ennemie de sa famille, se dresse à nouveau en travers de sa route alors que, partout, les créatures de l'Autre Monde font des ravages. Gilles de Rais, doté des formidables pouvoirs conférés par Diane, parviendra-t-il à éliminer Yann Kardec avant que sa quête ne s'accomplisse ? Tandis que les secrets des Kardec sont enfin révélés, une terrible confrontation finale attend Yann. Celle qui scellera sa destinée. Et c'est en Bretagne, là où tout a commencé, que tout s'achèvera... Le dernier et palpitant volet de la trilogie Légendes réunit tous les personnages clés de la saga familiale. Ce thriller fantastique, plébiscité par les critiques et les lecteurs, s'achève dans un final époustouflant ! "Lorsque Stephen King rencontre Dan Brown, Lovecraft et Anatole Le Braz, cela donne Légendes, le thriller fantastique de Gérard Lefondeur". Ouest France