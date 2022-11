Mais pour toi demain, il fera beau (NED 2022)

Récit d'émancipation sociale et féminine Mais pour toi demain, il fera beau serpente entre les lignes du destin et de l'Histoire. Cette bande dessinée de reportage relate la jeunesse de Gracia, fille d'immigrés siciliens. Auberges de jeunesse, amour, littérature, sardinières et marins, exil, antimilitarisme s'entremêlent comme le chaos bien ordonné de nos vies. Après Disgrazia ! , Coline Picaud continue à enquêter sur son histoire familiale et plus particulièrement sur celle, à la fois ordinaire et extraordinaire, de sa grand-mère. Nouvelle édition. Préface inédite de Philippe Hanus.