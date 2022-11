La médiatisation en protection de l’enfance. Approche psychodynamique des visites en présence d’un tiers

Médiatiser, en qualité de tiers, les visites familiales des enfants placés, dans un contexte de crise ou de rupture, confronte les professionnels à une tâche difficile. L'ouvrage propose une réflexion concrète et pragmatique aux professionnels de la protection de l'enfance. Médiatiser, en qualité de tiers, les visites familiales des enfants placés, dans un contexte de crise ou de rupture, confronte les professionnels à une tâche difficile. Intervenant seul ou en binôme, le tiers a à charge, par sa présence, de rassurer et de veiller à ce que les visites se déroulent dans un climat serein. Mais il doit aussi amener chaque membre de la famille, parents et enfants, à un travail réflexif, et à interroger la nature des liens familiaux ; or cette mise en question, souvent douloureuse, peut rendre les visites plus difficiles et fragiliser encore davantage les relations intrafamiliales. Issu d'une thèse lauréate d'un prix décerné conjointement par l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE) et la Fondation de France, cet ouvrage propose une réflexion concrète sur la pratique de la médiatisation des visites parent-enfant. Enrichi par la pratique de terrain, il présente une modélisation de la pratique clinique, en s'appuyant sur une approche psychodynamique référée à la théorie psychanalytique, dans une perspective de soin apporté aux familles dont les liens sont en souffrance.