Hiver nature en Suisse. 36 aventures en famille

36 idées d'activités pour profiter de l'hiver en Suisse en famille. Un guide pour profiter de l'hiver, retrouver la magie de cette saison et la joie enfantine qui accompagne la période la plus féérique de l'année ! Ce guide pratique propose des activités sportives (balades à cheval, en raquette, luge, patins à glace, ski de fond, curling, moto-neige), des visites culturelles (la Maison du Gruyère, Papiliorama) ou des moments de détente (spa) dans toutes la Suisse. Les fêtes des lumières, marchés de Noël et carnavals sont également mis à l'honneur, ainsi que le célèbre festival des ballons (montgolfières). Quelques idées sont aussi proposées pour s'occuper à la maison.