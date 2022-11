Le miroir sans tain de Narcisse. Dans les cliniques et souffrances psychiques contemporaines

Cet ouvrage d'actualité expose, dans le champ de la psychopathologie psychanalytique, différentes situations et formes de souffrance contemporaines engageant des problématiques narcissiques ou, pour paraphraser S. Freud, révélant le profond malaise narcissique de la civilisation contemporaine. Les souffrances psychiques contemporaines auxquelles s'intéresse cet ouvrage se présentent sous de multiples formes et facettes : états-limites, violences répétées, problématiques psychiques entraînant des difficultés de fécondation, néosexualités, addictions, recours privilégiés à des passages par l'acte face au débordement de forces pulsionnelles peu maîtrisables, voire quête de "transidentités" . Ces souffrances, troubles et comportements relèvent de "maladies du narcissisme" qui se singularisent par une défaillance d'une tiercéité fonctionnellement efficace jouant le rôle d'un "tain" utile à toute réflexivité psychique et triangulation oedipienne. Dans ces conditions, la relation à l'autre, ou à l'autre en soi-même, reste dans ces problématiques narcissiques duelle, fusionnelle ou d'une "inquiétante étrangeté" , de là les angoisses d'intrusion, de pénétration, de dépersonnalisation ou... de vide, de "terreur d'exister" ou d'incertitude identitaire. Ces cliniques font l'objet de prises en charge allant de la cure analytique à l'entretien familial psychanalytique mais également relevant de travail analytique en face à face dans des institutions hospitalières ou médicopsychologiques, ce que cet ouvrage illustre dans ses vignettes cliniques.