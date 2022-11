"A la vie, à la mort". Formes cérémonielles et parentés rituelles au Brésil

L'ambition de cet ouvrage est de réinterroger depuis le Brésil rural la plasticité du parrainage et compérage, parenté rituelle projetée par l'évangélisation coloniale aux Amériques. L'ambition de cet ouvrage est de réinterroger depuis le Brésil rural la plasticité du parrainage et compérage, parenté rituelle projetée par l'évangélisation coloniale aux Amériques. Tout indique que le succès et la pérennité de cette institution séculaire est lié à sa capacité à se plier à toutes sortes de situations sociales et à fusionner avec des formes culturelles préexistantes. Comment s'adapte-t-elle dans le quotidien des pêcheurs du Ceará ou des agriculteurs de Bahia, que l'auteure fréquente depuis une trentaine d'années ? Que nous disent les travaux ethnographiques et historiques de ces relations "à la vie, à la mort" dans d'autres régions du Brésil ? Dans une démarche résolument comparative qui part du foisonnement des pratiques cérémonielles instauratrices de ces relations, de la parenté qu'elles performent et du sens que leur donnent les protagonistes, Agnès Clerc-Renaud met en lumière les variations locales de ce complexe rituel. Ce faisant, elle saisit ce qui se dessine de création et d'innovation singulière dans les recompositions religieuses brésiliennes de la fin du xxe siècle.