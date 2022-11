Dictionnaire Bernard-Marie Koltès

Cet ouvrage, qui réunit une équipe internationale de spécialistes, aborde l'intégralité de l'oeuvre de Bernard-Marie Koltès : les pièces qui ont valu à l'auteur la reconnaissance du milieu théâtral y sont étudiées, tout comme ses premiers textes écrits pour la scène, ses principaux entretiens, sa correspondance ou ses incursions dans d'autres domaines artistiques, du roman à la nouvelle, en passant par le cinéma. Intégrant les travaux critiques les plus récents, ce livre témoigne de l'érudition, de l'exigence et du sens de la liberté qui ont guidé la vie et l'écriture de cet homme solaire et secret, considéré aujourd'hui, en France comme à l'étranger, comme un grand nom du théâtre.