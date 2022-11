Le français préclassique 1500-1650 N° 24 : Volume XXIV

Sommaire : Le moyen français : quelle périodisation ? Phrase et ponctuation : - Adeline Desbois-Ientile et Géraldine Veysseyre, Aux sources de la phrase française : continuité et évolution au tournant de 1500 - Bernard Combettes et Anne Carlier, Du moyen français au français préclassique : aspects de l'énoncé complexe. - Pascale Mounier, La phrase dans le roman de chevalerie entre 1530 et 1550 - Cécile Rochelois, Ponctuation et phrase dans l'édition Vérard du Jardin de santé. Comptes rendus et notes de lecture.