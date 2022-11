Silvia Baron Supervielle ou le voyage d’écrire

Née a? Buenos Aires, de me?re uruguayenne d'ascendance espagnole, disparue alors qu'elle avait deux ans, et de pe?re argentin d'origine be?arnaise, Silvia Baron Supervielle a publié en français une trentaine d'ouvrages (poe?mes, romans, re?cits, essais) dont le titre emble?matique pourrait e?tre Le Pays de l'e?criture (2002). Parmi les derniers : La Douceur du miel (2015), Chant d'amour et de se?paration (2017), Un autre loin (2018), En marge (2020), Le Regard inconnu (2020). Elle a aussi traduit en franc?ais plusieurs e?crivains argentins dont Borges et en espagnol le théâtre de Marguerite Yourcenar. Ce livre, né d'un colloque international qui a eu lieu en présence de l'auteure, à l'université de Toulon, les 19 et 20 octobre 2020, propose l'exploration d'une oeuvre mystérieuse aux horizons illimités.