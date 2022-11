Evreux, 2000 ans d'Histoire

- Ville normande proche de Paris, site d'industrie, de commerce et place forte militaire, Evreux a eu une histoire très riche qui remonte à l'antiquité et dont de nombreuses traces subsistent encore aujourd'hui. - Cet ouvrage abondamment illustré et documenté retrace cette histoire en grandes périodes historiques : l'époque romaine, le Moyen Age, les guerres de Religion, la Fronde, la Révolution, la IIIe République, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la base américaine après guerre et la reconstruction de la ville jusqu'à nos jours. - Il reprend et complète les 6 monographies déjà parues sur Evreux.