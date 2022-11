La nécropole tumulaire de Nordhouse (Bas-Rhin). Cinq siècles d'histoire entre le Bronze final IIIb et la Tène B1

Publication inédite d'une fouille exhaustive d'une nécropole tumulaire alsacienne, fondée à la fin de l'âge du Bronze Le cimetière de Nordhouse en Alsace est un exceptionnel ensemble archéologique occupé entre la fin de l'âge du Bronze vers -900 et le milieu de l'époque gauloise. Etudié par une équipe pluridisciplinaire composée d'archéologues, d'anthropologues, et de spécialistes de l'ADN ancien, le site apporte de nombreux résultats novateurs sur le peuplement de l'Europe occidentale. Incinérations, inhumations, le plus souvent dotées d'une architecture remarquable, notamment en bois et d'objets de céramique et de métal, permettent de découvrir le monde encore trop méconnu de la préhistoire récente. Cet ouvrage d'une très haute portée scientifique résume la qualité des récentes approches situées à l'interface des sciences dites "humaines" et "dures" . La centaine de tombes découvertes sur ce site invite le lecteur à se plonger dans l'univers tout entier d'un peuple sédentaire contrôlant ses productions qui vivait dans la large vallée du Rhin il y a 3000 ans.