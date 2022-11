Qui ne dit mot, consent... voilà une bande dessinée qui illustre bien cet adage. On dit souvent que le silence est cousin du consentement et cet album muet le montre bien. Sans un mot... est une compilation de quatre histoires où derrière chaque personnage se cache un fantasme sexuel, une fantaisie érotique qui bouleverse les situations dans lesquelles ils se trouvent mais chut... pas un mot de plus. Avec le scénario de Jerrert et le dessin aux douces couleurs d'Elena Ominetti, cet album silencieux vous invite à laisser libre cours à votre imagination... Osez-vous laisser porter par la magie de l'image !