Ingénieur territorial spécialités 2. Catégorie A, Edition 2023

Préparez-vous efficacement au concours d'ingénieur territorial Les ingénieurs territoriaux assurent des missions d'expertise, des études ou la conduite de projets. Ils peuvent être chargés de la gestion d'un service technique. Certains peuvent exercer les fonctions d'architecte. Le grade d'ingénieur permet d'occuper les emplois de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics, d'exercer dans les laboratoires d'analyses et tout autre établissement public relevant des collectivités. Ce volume propose aux candidats une méthodologie adaptée, de vraies copies annotées, un cadrage et des conseils du jury pour se préparer efficacement.