Histoire de la correspondance de Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi. Avec l'inventaire des lettres reçues et envoyées (1793-1842)

Connu des spécialistes comme économiste et historien, Sismondi a déployé une intense activité politique dans les milieux libéraux. L'analyse de sa correspondance, qui est répertoriée dans cet ouvrage et qui compte plus de onze milles lettres, permet de suivre son engagement politique année par année, ainsi que l'évolution de ses réseaux épistolaires et les fluctuations de son positionnement par rapport au monde intellectuel de l'époque. Elle ouvre une fenêtre sur les années — bien moins connues et étudiées — durant lesquelles l'interaction de Sismondi avec le monde environnant a été la plus intense. Elle donne aussi un aperçu inédit de ce qu'on appelle l'"internationale libérale" pendant la Restauration et la Monarchie de Juillet, démontrant les liaisons intenses qui de l'Amérique à la Russie liaient tous ces acteurs de l'histoire.