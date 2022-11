Recherches germaniques N° 52, 2022 : Varia

Ce numéro Varia constitué d'articles en allemand et en français explore des thématiques telles que l'homosexualité chez Fontane, la science générale de l'Art, la philosophie politique de Max Stirner, la Lebensreform ou encore l'image de la France chez von Loen et sur l'oeuvre de Felix Mitterer, dramaturge et scénariste autrichien. Ce numéro Varia contient cinq articles analysant l'image de la France chez Johann Michael von Loen, l'homosexualité dans l'oeuvre de Theodor Fontane, la philosophie politique de Max Stirner, le regard de Hans Paasche sur le féminin et la science générale de l'art d'Emil Utitz. Le n°52 contient également un dossier intitulé "Felix Mitterer, dramaturge et scénariste" coordonné par Elisabeth Kargl et Aurélie Le Née, composé de quatre articles analysant les rapports entre Felix Mitterer et le Volksstück, le dialecte et les enjeux de la traduction dans l'oeuvre de l'auteur, mais aussi l'adaptation de Jedermann et celle de Krambambuli. Enfin, six recensions accompagnent les Varia et le dossier thématique.