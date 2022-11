Ferrari, le temps des sacres

Marque célèbre qui a toujours été en compétition. 1960-1965, période la plus riche dans l'histoire de la scuderia... 1960-1965 : le temps des sacres pour la scuderia Ferrari. Une période au cours de laquelle la Scuderia est passée du moteur avant au moteur arrière (ou central), a remporté deux titres de champion du monde des pilotes (P. Hill en 1961 et Surtees en 1964) et a régné sur l'endurance (en remportant notamment six fois consécutivement les 24 Heures du Mans). Ferraristes chevronnés et amateurs de sport automobile pourront revivre cette période glorieuse et unique dans l'histoire de Ferrari, avec un angle particulièrement humain.