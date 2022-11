Peugeot, l'aventure automobile

Encyclopédie exhaustive de tous les modèles de la marque avec ajout des modèles depuis 2016... Présenter plus d'un siècle de production de la grande marque franc-comtoise, telle est l'ambition de cet ouvrage encyclopédique qui analyse, année après année, de 1889 à 2022, tous les modèles et versions d'automobiles et d'utilitaires construits par Peugeot. Dès 1889, Armand Peugeot se lance dans la construction automobile, ouvrant la voie à l'Aventure Peugeot, utilisant successivement la vapeur, puis l'essence, produisant automobiles, camions et utilitaires qui lui apporteront, dès 1902, succès et renom. Nouveautés techniques, innovations, résultats sportifs et toutes les péripéties de la firme de Montbéliard sont analysés et illustrés au moyen de documents inédits, et de tableaux techniques. Ouvrage de référence indispensable à l'identification d'un modèle, ce dossier chronologique apporte un regard nouveau sur l'histoire de l'automobile.