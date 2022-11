Elie Cohen, un héros israélien. Récit basé sur des documents exclusifs

L'histoire émouvante et surprenante de Eli Cohen, agent secret du Mossad, raconté par sa fille. Eli Cohen, agent secret du Mossad, a été envoyé en mission en Syrie sous le nom de Kamel Amin Thabet, et pendu sur la place publique à Damas le 18 mai 1965. Il est un des agents secrets les plus connus au monde, et son histoire a été fictionnalisée à mantes reprises. Dans ce livre, sa fille Sophie Ben Dor et la journaliste Valérie Perez-Ennouchi relatent l'histoire de Elie Cohen en apportant des faits et des documents exclusifs et inconnus du grand public.