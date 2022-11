La vie posthume du Jouvencel. Réceptions d’un livre sur la guerre XVe–XXIe siècle

Traité didactique sur l'art de la guerre, apologie de la vie militaire, oeuvre de fiction pétrie de souvenirs personnels, le Jouvencel a été composé vers 1460-1468 par Jean de Bueil, maréchal de France et compagnon de Jeanne d'Arc à Orléans. Le livre fut grandement apprécié au Moyen Age et au-delà, comme en témoignent les programmes iconographiques des nombreux manuscrits qui le préservent. Le livre tente de mettre en lumière comment le Jouvencel a nourri, parfois souterrainement, parfois explicitement, le discours sur la guerre et l'héroïsme, et en retrace la vie posthume depuis le commentaire qu'en a donné un écuyer de Jean de Bueil, jusqu'à Louis Aragon et au poète américain Robert Bly.