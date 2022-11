Chez Lucienne

Il y a d'abord Raoul, journaliste touché par la perte accidentelle de son fils, qui part sur les routes pour se refaire un moral serein. Il y a Lucie et Jacques, frère et soeur, qui veulent vendre une maison héritée. Et puis Cécile, qui possède un atelier de travail du bois, grande ressource locale, qui veut s'agrandir. Sylvain, Marie, Janvier, Charlotte, Jeannot, Florianne, et d'autres, complètent ce petit monde qui vit à Saint-Marceau, village ardéchois. Ils vont tous se croiser, s'aimer, sympathiser ou se séparer... de La Rochelle à Menton en passant par l'Ardèche. Et surtout, il y a Lucienne, la patronne du café-hôtel-restaurant-épicerie-station d'essence, chez qui tout se dit, tout se trame, tout se conclut... à l'ombre des platanes et avec le tintement des boules de pétanque.