La Terre. Tome 1 : Retrouvailles

Personne ne pouvait prévoir ça. La Terre, lieu de tranquillité et de convivialité, réservait jusqu'alors son lot de mystères et de secrets. Ayant compris cela, des êtres n'appartenant pas à la planète ni au système solaire apparaissent dans le but d'en prendre possession. Cette arrivée inattendue provoque peur et désolation parmi les humains, mais entraîne aussi dans le coeur de certains force, courage et volonté, pour faire face à l'ennemi. Forte de ces qualités, une bande d'amis forme ainsi la nouvelle équipe de lutte face à ces dangers. Quelles épreuves les attendent-ils ? Réussiront-ils leur quête ?