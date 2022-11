Killer Shark in Another World - Tome 2

Same fonce tête baissée pour affronter le crocodile géant du lac !! Dans la capitale, il donne tout ce qu'il a face a un général démoniaque contrôlant le feu !! Chaque combat le rend un peu plus fort !! Après avoir réduit en bouillie le général démoniaque Apapanelle, Shiromi et Same reprennent leur voyage... Mais alors qu'elle se rend à la capitale, elle est arrêtée par des gardes qui la prennent pour une criminelle ! Miraculeusement sauvée par Same, elle se croit tirée d'affaire... Et pile à ce moment... Un autre général démoniaque déboule sur sa moto flambante neuve !!