Sur les terres meurtries de Zanabé, la guerre civile gronde. Les exactions des soldats Kétas se multiplient et divisent le peuple Liu. Dans un petit village protégé par l'épaisse forêt du Centre, Eïvan, maître guérisseur, tente de pacifier les esprits et de réconcilier les coeurs. Mais l'arrivée de Taena, une intrépide Liu, pourrait réveiller une blessure que toute sa magie n'a pas su apaiser... Confrontée à la violence et à l'injustice, la jeune femme va découvrir ce qu'elle est prête à sacrifier pour protéger le mystérieux guérisseur et défendre son peuple. Dans une quête initiatique où l'attendent l'amour et la résistance, elle va tout faire pour retrouver ses souvenirs et apprivoiser son âme animale. Lorsque la haine gangrène les peuples, la fraternité est-elle encore possible ? Cécile Marre est une journaliste martiniquaise. Née à 1971 dans le Jura, elle signe un premier roman de fantasy lumineux qui célèbre la flamboyance des Caraïbes et la vitalité de la nature. Véritable ode à la tolérance, Coeur de cerf célèbre ce qui nous rassemble.