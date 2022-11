Bienvenue au café des chats !

Un salarié pressé de terminer son travail entre dans ce qu'il pense être un café traditionnel. C'est en réalité un café à chats. D'abord déboussolé, il s'assoit et un chat en profite pour se poser sur ses genoux. Le salarié découvre alors que le temps passé avec un chat n'est pas le même que le temps réel et décide finalement de se laisser aller à la rêverie. Voici une des histoires de ce manga, scénarisé et dessiné par Ikue AIZAWA, autrice du magnifique Demande à Modigliani ! , déjà édité chez naBan Editions.