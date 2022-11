Depeche Mode - Celebration. L'Histoire complète. L'Histoire complète

Cela fait plus de quarante ans que Depeche Mode a investit les radios et le coeur des (éternels) adolescents. Le groupe prépare sont quinzième album pour le printemps 2023, 6 ans après son dernier album, Spirit (numéro 1 des ventes en 2017 en France, Suisse et Belgique). Comment ce petit groupe de Basildon, petite ville nouvelle de banlieue lointaine de Londres, gentil " garçons coiffeurs ", avec leurs ritournelles electro-pop est devenu un groupe culte mondial ? Marc Dufaud explore les tréfonds d'un des groupes les plus importants du rock des dernières décennies. Entre exploration musicale, allant de le musique industrielle, du blues, exploration des attitudes rocks les plus extrêmes (look, drogue, décadence), Depeche Mode reste un des groupes les plus attachants qu'il soit, avec un des publics les plus fidèle.